На Луганщине спасатели вытянули собаку из ледяной ловушки (Фото)

В Северодонецке бойцы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) спасли собаку из ледяной ловушки. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Луганской области.

Так, вчера, 19 февраля, в 9:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на городском озере Чистое собака провалилась под лед и не может самостоятельно выбраться на поверхность.

К месту вызова был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. «По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что обессиленное животное долгое время находится в ледяной воде и нуждается в помощи. Чрезвычайники в защитных костюмах Л1 зашли в воду и вытащили собаку. Животное привезли в пожарно-спасательную часть, где фельдшер и сотрудники предоставили хвостатому помощь и отогрели», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области

Напомним, ранее в Северодонецке спасатели снимали с дерева кота. А в Лисичанске спасатели вызволили щенка из канализационного люка.