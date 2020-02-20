Украина работает над новой редакцией Минских соглашений, – Пристайко

Продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость изменений в Минских соглашениях, которые «исчерпали себя». Об этом сегодня, 20 февраля, накануне обсуждения ситуации на востоке Украины во время генеральной ассамблеи ООН, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сегодня, 20 февраля, передает «Голос Америки».

«... Мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно», – сказал он.

Он акцентировал на важность международных учреждений, где меньшие страны мира, по его словам, должны иметь возможность защищать себя. «Война продолжается, и мы не можем позволить, чтобы Россия, которая начала ее, легко отошла от нее. Мы хотим, чтобы все члены ООН напомнили своим правительствам, что война все еще не закончилась, а Украина нуждается в помощи и поддержке», – сказал Пристайко.

По словам министра, накануне дебатов он разговаривал с представителями Франции и Германии и сказал, что «украинская сторона рассчитывает на поддержку стран-союзников».

Также Пристайко подтвердил, что Украина работает над новой редакцией Минских соглашений, хотя Россия публично выступает против внесения изменений.

Министр отметил, что договоренности должны были быть выполнены еще в 2015 году. «Сейчас 2020 год – мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно», – заявил он.

Кроме того, Пристайко сообщил, что украинская сторона сейчас работает над тем, «чтобы заставить всех участников согласиться, что Минские соглашения исчерпали себя и требуют изменений».

Украинский министр указал, что некоторые изменения в Минские соглашения уже внесены, в частности «формула Штайнмайера и разведение сил» и подчеркнул, что «Россия против этих действий не возражала». «Наверное, со временем будет сгенерирован новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов», – добавил Пристайко.

Единственным частичным достижением минского процесса министр назвал обмены пленными и заключенными между Украиной и Россией.

Он также сообщил, что сейчас идут приготовления к новому обмену, в рамках которого Россия должна отпустить около 200 человек. Это, по словам Пристайко, будет завершением процесса обмена по принципу «всех на всех».

Относительно ключевого положения Минских соглашений, предусматривающих проведение местных выборов на оккупированных территориях, министр подтвердил приготовления к возможной дате в октябре этого года. При этом он отметил, что Украина настаивает на том, чтобы выборы не проводились без украинского контроля над границей с Россией.