RU
Все новости

Российские военные на Донбассе: Загороднюк озвучил количество

20.02.20 17:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донбассе находится более 25 тыс. российских военных, но эта цифра постоянно меняется. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время общения с журналистами, передает «УНН».

На вопрос журналиста, какая на сегодня численность российских войск на востоке Украины, министр ответил: «Это изменяемая ситуация ... Мы видим, что больше чем 25 тысяч, точно».

Кроме того, он добавил, что Украина знает обо всех планах России по наращиванию военных сил. «Мы знаем обо всех планах России по наращиванию и вообще по развитию своих способностей в европейской части Российской Федерации. Мы не видим в этом пока какой-то серьезной, экстренной нам информации по изменению ситуации безопасности и так далее. Мы в плановом порядке наращиваем способности Вооруженных сил», – пояснил Загороднюк.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк