Российские военные на Донбассе: Загороднюк озвучил количество

На Донбассе находится более 25 тыс. российских военных, но эта цифра постоянно меняется. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время общения с журналистами, передает «УНН».

На вопрос журналиста, какая на сегодня численность российских войск на востоке Украины, министр ответил: «Это изменяемая ситуация ... Мы видим, что больше чем 25 тысяч, точно».

Кроме того, он добавил, что Украина знает обо всех планах России по наращиванию военных сил. «Мы знаем обо всех планах России по наращиванию и вообще по развитию своих способностей в европейской части Российской Федерации. Мы не видим в этом пока какой-то серьезной, экстренной нам информации по изменению ситуации безопасности и так далее. Мы в плановом порядке наращиваем способности Вооруженных сил», – пояснил Загороднюк.