На Луганщине задержали мужчину, который хотел вывезти в Россию старинные иконы (Фото)

Житель села Великоцк (Меловской р-н, Луганская обл.) хотел незаконно вывезти в Россию старинные иконы. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«На Луганщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконный вывоз в Россию предметов, представляющих культурную и историческую ценность», – говорится в сообщении.

Так, оперативники спецслужбы, привлеченные к операции Объединенных сил, установили, что житель Великоцка планирует нелегально переправить через государственную границу четыре старинные иконы, датированные концом XVIII – началом XIX века. Покупателей он подыскивал среди владельцев иностранных антикварных магазинов.

Задержали злоумышленника при прохождении таможенного досмотра на пункте пропуска «Меловое». Иконы мужчина скрыл среди личных вещей.

Фото: пресс-центр СБУ

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2. ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.