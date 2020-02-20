«Горловка. Все плохо»: Ситуация в пунктах пропуска днем 20 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 20 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «10:28. Горловка – Бахмут. Пеших много, но мама прошла быстро»;

«Администратор»: «13:46. Горловка – Бахмут. Простояли в пешей очереди с 11 до 13 и вернулись домой. Все плохо. Смешались в кучу люди, машины, бусы... грязь, тоска».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Александр: «11:37. На Каргилле в сторону Украины льгота на мосту, общая машин на 20 больше. Движение – за час две машины продвинулись»;

Анна: «11:55. Марьинка в сторону Донецка – на украинском 5 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Семен: «10:47. Еленовка на выезд. Почти до поворота»;

Сергей: «11:20. В Еленовке в Украину очередь почти от поворота, движение слабое»;

«Администратор»: «11:24. Стою в Еленовке на выезд из Донецка. Стою 137-м! Льготы 45 машин! За мной около 30 машин еще! Движения почти нет»;

Сергей: «13:24. В Еленовке в Украину очередь от поворота»;

Алина: «13:29. Еленовка: на выезд очередь почти до поворота, льготной – машин 25 до МГБ».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Владимир: «12:16. Гнутово в сторону Мариуполя. Не меньше 100»;

«Администратор»: «13:24. Гнутово. Проехали в 14 часов по ДНР в сторону Украины. Никого на ДНР».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «13:58. К открытию в Станице очередь до часов на автостанции прошли за час, обратно очередь весь железный навес и пролет деревянного».

Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: