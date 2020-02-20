«Горловка. Все плохо»: Ситуация в пунктах пропуска днем 20 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 20 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- «Администратор»: «10:28. Горловка – Бахмут. Пеших много, но мама прошла быстро»;
- «Администратор»: «13:46. Горловка – Бахмут. Простояли в пешей очереди с 11 до 13 и вернулись домой. Все плохо. Смешались в кучу люди, машины, бусы... грязь, тоска».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Александр: «11:37. На Каргилле в сторону Украины льгота на мосту, общая машин на 20 больше. Движение – за час две машины продвинулись»;
- Анна: «11:55. Марьинка в сторону Донецка – на украинском 5 машин».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Семен: «10:47. Еленовка на выезд. Почти до поворота»;
- Сергей: «11:20. В Еленовке в Украину очередь почти от поворота, движение слабое»;
- «Администратор»: «11:24. Стою в Еленовке на выезд из Донецка. Стою 137-м! Льготы 45 машин! За мной около 30 машин еще! Движения почти нет»;
- Сергей: «13:24. В Еленовке в Украину очередь от поворота»;
- Алина: «13:29. Еленовка: на выезд очередь почти до поворота, льготной – машин 25 до МГБ».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Владимир: «12:16. Гнутово в сторону Мариуполя. Не меньше 100»;
- «Администратор»: «13:24. Гнутово. Проехали в 14 часов по ДНР в сторону Украины. Никого на ДНР».
КПВВ «Станица Луганская»:
- «Администратор»: «13:58. К открытию в Станице очередь до часов на автостанции прошли за час, обратно очередь весь железный навес и пролет деревянного».
Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: