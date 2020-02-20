Эскалация может дать возможность Зеленскому запустить процесс пересмотра «Минска», – эксперт

Утром 18 февраля незаконные вооруженные формирования «ЛНР» атаковали украинские позиции в Луганской области. Подразделения Объединенных сил дали огневой ответ и удержали полный контроль над ситуацией.

Эскалация может дать возможность президенту Зеленскому в будущем запустить процесс пересмотра Минских соглашений – как неэффективного решения вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом «Донецким новостям» рассказала политический эксперт Евгения Колесник.

«Когда мы говорим о событиях, которые произошли на территории Донбасса, важно понять, что в этом контексте речь, скорее, идет о том, что обе стороны (как украинская, так и РФ с ее пророссийскими сторонниками из "Л-ДНР") могут говорить о нарушении базового принципа "Минска" – прекращении огня», – отметила Евгения Колесник.

«Президент Украины сейчас пытается усидеть на двух стульях, которые немного шатаются. При этом эскалация может дать возможность Зеленскому в будущем показать свою власть и запустить процесс пересмотра Минских соглашений – как неэффективного решения этого вооруженного конфликта», – добавила она.

По словам политического эксперта, это, скорее всего, положительно повлияет на его рейтинг.

«Со стороны Москвы мы увидели демонстрацию: Киеву показывают, что менять выполнение политических пунктов они не намерены. Скорее всего, такая реакция вызвана заявлением о "секторальном разведении вместо полного"», – объяснила Евгения Колесник.

Как отметила эксперт, важно понять, что Москва никогда не согласится на подобные уступки, выполняя желания Киева.

«Вызовет ли это какую-то отрицательную реакцию со стороны Запада относительно РФ? Я в этом сомневаюсь, ибо доказать окончательно "кто первый начал" – сложно. Да и сегодня Европа сама намекает Киеву на то, что нужно выполнять весь комплекс "Минска", а не только то, что украинская власть считает более релевантным», – резюмировала она.

Ранее сообщалось, что 18 февраля незаконные вооруженные формирования на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. При этом в Кремле традиционно открестились от причастности к наступлению НВФ на Донбассе и заявили, что не в курсе, почему это произошло.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Принуждение к капитуляции: Эксперты дали оценку эскалации боев на Луганщине».