Псевдоминеру из Мариуполя грозит до 6 лет тюрьмы

В Мариуполе местный житель сообщил по спецлинии «102» о том, что заложил взрывное устройство в квартире своей матери. Полицейские обследовали здание и прилегающую к нему территорию – взрывных устройств не обнаружили. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

«Из-за неуместной шутки от реальной работы были оторваны следственно-оперативная группа Приморского отделения полиции, взрывотехники и спасатели», – отмечается в сообщении.

Псевдоминером оказался ранее судимый за дачу ложных сообщений мариуполец.

По факту возбуждено уголовное производство ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Наказание согласно данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Продолжается досудебное расследование.