Били, унижали: Двум участникам проведения в Донецке «парада пленных» сообщили о подозрении

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрениях соорганизатору и участнику так называемого «парада пленных», который был проведен 24 августа 2014 года в неподконтрольном украинским властям Донецке. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Так, прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными двум гражданам Украины (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, злоумышленники участвовали в проведении так называемого «парада пленных» в неподконтрольном Донецке 24 августа 2014 года, один из них был соорганизатором «мероприятия».

«50 украинских военнопленных выстроили в пешую колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц – участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) Российской Федерации – заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. При этом, во время движения колонны военнопленные подвергались оскорблениям, ударам и побоям, чем унижалось их честь и достоинство.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что подобные действия нарушают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года, которая определяет гуманное обращение с ними, гарантирует их защиту, в частности от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений и любопытства публики.

Санкция ч. 1 ст. 438 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.