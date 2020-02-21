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Ананасы для котлет и шпинат для блинчиков: Жительница Донецка показала покупки и назвала цены (Фото)

21.02.20 09:59
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Жительница неподконтрольного украинским властям Донецка Катерина показала свои покупки.

Дончанка посетила супермаркет «Молоко», где приобрела различные товары, преимущественно – продукты, на сумму 1625 руб. (625 грн по местному курсу на 21.02.2020).

Катерина купила:

  • банку сардин с добавлением масла – 52 руб. (20 грн);
  • банку ананасов кусочками – 52 руб. (20 грн);
  • специи (3 пакетика) – по 11 руб. (4 грн);
  • бобовую лапшу с соусом – 125 руб. (48 грн);
  • лапшу быстрого приготовления «Доширак» (2 уп.) – по 15 руб. (6 грн);
  • вафли в упаковке – 46 руб. (18 грн);
  • бутербродную закуску (100 г) – 22 руб. (8 грн);
  • сметану (450 г) – 70 руб. (27 грн);
  • кефир (0,5 л) – 29 руб. (11 грн);
  • сахар (1,3 кг) – по 23 руб. (9 грн);
  • зеленый лук – по 214 руб. (82 грн);
  • шпинат листовой замороженный – по 137 руб. (53 грн);
  • соевый соус – 50 руб. (19 грн);
  • сыр «Голландский» – по 392 руб. (151 грн);
  • йогурт «Греческий» (0,5 л) – 38 руб. (15 грн);
  • гречку – по 60 руб. (23 грн);
  • батон нарезной – 22 руб. (8 грн);
  • сырный лаваш – 22 руб. (8 грн).

Кроме того, она приобрела:

  • чашки стеклянные (2 шт.) – 177 руб. (68 грн);
  • зажимы для пакетов – 70 руб. (27 грн);
  • шпажки для канапе – 35 руб. (13 грн);
  • маску для волос (1 л) – 183 руб. (70 грн);
  • шариковую ручку (2 шт.) – по 9 руб. (3 грн).

«Вот такая закупка продуктов получилась», – сказала Катерина.

По словам дончанки, она собирается готовить блинчики из шпината, а также котлеты из ананасов с куриным филе и яйцом. Консервы она приобрела для рыбного салата.

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