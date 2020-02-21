Ананасы для котлет и шпинат для блинчиков: Жительница Донецка показала покупки и назвала цены (Фото)

Жительница неподконтрольного украинским властям Донецка Катерина показала свои покупки.
Дончанка посетила супермаркет «Молоко», где приобрела различные товары, преимущественно – продукты, на сумму 1625 руб. (625 грн по местному курсу на 21.02.2020).
Катерина купила:
- банку сардин с добавлением масла – 52 руб. (20 грн);
- банку ананасов кусочками – 52 руб. (20 грн);
- специи (3 пакетика) – по 11 руб. (4 грн);
- бобовую лапшу с соусом – 125 руб. (48 грн);
- лапшу быстрого приготовления «Доширак» (2 уп.) – по 15 руб. (6 грн);
- вафли в упаковке – 46 руб. (18 грн);
- бутербродную закуску (100 г) – 22 руб. (8 грн);
- сметану (450 г) – 70 руб. (27 грн);
- кефир (0,5 л) – 29 руб. (11 грн);
- сахар (1,3 кг) – по 23 руб. (9 грн);
- зеленый лук – по 214 руб. (82 грн);
- шпинат листовой замороженный – по 137 руб. (53 грн);
- соевый соус – 50 руб. (19 грн);
- сыр «Голландский» – по 392 руб. (151 грн);
- йогурт «Греческий» (0,5 л) – 38 руб. (15 грн);
- гречку – по 60 руб. (23 грн);
- батон нарезной – 22 руб. (8 грн);
- сырный лаваш – 22 руб. (8 грн).
Кроме того, она приобрела:
- чашки стеклянные (2 шт.) – 177 руб. (68 грн);
- зажимы для пакетов – 70 руб. (27 грн);
- шпажки для канапе – 35 руб. (13 грн);
- маску для волос (1 л) – 183 руб. (70 грн);
- шариковую ручку (2 шт.) – по 9 руб. (3 грн).
«Вот такая закупка продуктов получилась», – сказала Катерина.
По словам дончанки, она собирается готовить блинчики из шпината, а также котлеты из ананасов с куриным филе и яйцом. Консервы она приобрела для рыбного салата.