Ананасы для котлет и шпинат для блинчиков: Жительница Донецка показала покупки и назвала цены (Фото)

Жительница неподконтрольного украинским властям Донецка Катерина показала свои покупки.

Дончанка посетила супермаркет «Молоко», где приобрела различные товары, преимущественно – продукты, на сумму 1625 руб. (625 грн по местному курсу на 21.02.2020).

Катерина купила:

банку сардин с добавлением масла – 52 руб. (20 грн);

банку ананасов кусочками – 52 руб. (20 грн);

специи (3 пакетика) – по 11 руб. (4 грн);

бобовую лапшу с соусом – 125 руб. (48 грн);

лапшу быстрого приготовления «Доширак» (2 уп.) – по 15 руб. (6 грн);

вафли в упаковке – 46 руб. (18 грн);

бутербродную закуску (100 г) – 22 руб. (8 грн);

сметану (450 г) – 70 руб. (27 грн);

кефир (0,5 л) – 29 руб. (11 грн);

сахар (1,3 кг) – по 23 руб. (9 грн);

зеленый лук – по 214 руб. (82 грн);

шпинат листовой замороженный – по 137 руб. (53 грн);

соевый соус – 50 руб. (19 грн);

сыр «Голландский» – по 392 руб. (151 грн);

йогурт «Греческий» (0,5 л) – 38 руб. (15 грн);

гречку – по 60 руб. (23 грн);

батон нарезной – 22 руб. (8 грн);

сырный лаваш – 22 руб. (8 грн).

Кроме того, она приобрела:

чашки стеклянные (2 шт.) – 177 руб. (68 грн);

зажимы для пакетов – 70 руб. (27 грн);

шпажки для канапе – 35 руб. (13 грн);

маску для волос (1 л) – 183 руб. (70 грн);

шариковую ручку (2 шт.) – по 9 руб. (3 грн).

«Вот такая закупка продуктов получилась», – сказала Катерина.

По словам дончанки, она собирается готовить блинчики из шпината, а также котлеты из ананасов с куриным филе и яйцом. Консервы она приобрела для рыбного салата.