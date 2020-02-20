В «Л-ДНР» проводят сборы с «командирами» батальонов НВФ

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей проводятся сборы с «командирами» батальонов незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 20 февраля, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации принимает меры по повышению уровня подготовки командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса», – отметил Гуцуляк.

По его словам, с 17 февраля под руководством штаба Южного военного округа ВС РФ на временно неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях проводятся сборы с «командирами» батальонов (дивизионов) НВФ.

«В ходе сборов оккупантами предусмотрено проведение командно-штабных тренировок по управлению войсками и огнем артиллерии», – сообщил Гуцуляк.