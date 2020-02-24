КСКЦ «Стирол», гостиница «Родина» и «крутой байк»: В Горловке показали площадь Революции (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Валерий показал, как сегодня выглядит площадь Революции 1905 года.

Мужчина побывал в Центрально-Городском районе, где находится площадь. По словам Валерия, именно в этом месте проводятся городские концерты.

На площади расположен культурно-спортивный коммерческий центр «Стирол», отремонтированный незадолго до начала военного конфликта. Напротив – гостиница «Родина». Возле гостиницы находится Крестовоздвиженский храм, в котором установили новый купол.

Также на площади – Дворец детского и юношеского творчества, большой фонтан с якорем посередине (не работает) и несколько памятников.

Горловчанин показал также расположенный на одной из аллей арт-объект – мотоцикл. «Мегасуперкрутой байк», – отметил горловчанин.