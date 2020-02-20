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В Украине хотят принять закон об ускорении прохождения контроля на КПВВ Донбасса

20.02.20 17:25
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации предлагает парламенту принять за основу законопроект, касающийся прохождения гражданами пограничного контроля, в том числе, в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, в ускоренном порядке. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Отмечается, что законопроектом № 2729 «О внесении изменений в статью 19 закона "О Государственной пограничной службе Украины" относительно осуществления процедур пограничного контроля», предлагается предоставить полномочия Госпогранслужбе проводить процедуру пограничного контроля с использованием фиксации биометрических данных в отношении граждан Украины.

«Так, граждане Украины, которые изъявят намерение пройти пограничный контроль в ускоренном порядке, смогут воспользоваться системами фиксации биометрических данных для автоматизированной обработки в тех пунктах пропуска через государственную границу и в контрольных пунктах въезда-выезда на временно оккупированных территориях, где такие системы установлены», – сказано в сообщении.

Как уточнили в Раде, комитет принял решение рекомендовать ВР принять данный законопроект за основу и направить вывод в Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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