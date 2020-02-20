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Жительница Донетчины получила 5 лет тюрьмы за организацию «референдума»

20.02.20 18:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Верховный Суд признал справедливым наказание жительнице Донетчины за посягательство на территориальную целостность Украины. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

«Верховный Суд признал справедливым приговор в отношении лица за посягательство на территориальную целостность нашего государства. Таким образом, суд согласился с доводами Офиса Генерального прокурора и подтвердил решения судов предыдущих инстанций, которыми указанному лицу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы», – говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, донетчанка, которая входила в ряды инициативной группы «ДНР», организовала работу участковой «избирательной комиссии» и руководила ее деятельностью по проведению незаконного «референдума» 2014 года о выводе из-под юрисдикции Украины административно-территориальных единиц Донецкой области.

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