На КПВВ Донетчины гражданин Сирии пытался предложить взятку пограничникам

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» вчера, 19 февраля, гражданин Сирии пытался предложить пограничникам взятку в 30 долл. за незаконное пересечение линии разграничения. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Марьинка" гражданин Сирии предлагал пограничникам 30 долларов США за беспрепятственное пересечение линии разграничения. На такое предложение лицо получило категорический отказ», – сказано в сообщении.

По данным Госпогранслужбы, мужчина, а также соответствующее сообщение о правонарушении переданы работникам полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, на КПВВ «Гнутово» (Донецкая обл.) 19 февраля, в течение дня, пограничники задержали 4 автомобиля, которые были в розыске.

Ранее сообщалось, что через КПВВ «Новотроицкое» мужчина пытался провезти в неподконтрольный Донецк 40 упаковок обезболивающих препаратов. Еще один гражданин направлялся через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию с нунчаками.