Если нет еды и денег: Переселенцы Донбасса рассказали о стратегиях выживания

Чтобы улучшить понимание того, как переселенцы адаптируются к перемещению и долгосрочным возможностям выживания их семей, у них спросили, приходилось ли кому-то из них прибегать к стратегиям выживания из-за отсутствия пищи или денег на питание. Об этом говорится в отчете* за третий квартал 2019 года, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ), передают «Донецкие новости».

Аналитики определили три вида стратегий выживания, используемых внутренне перемещенными лицами. Они отличаются по степени трудностей, которые вызывают:

стрессовые стратегии, например, заимствование денег или расходование сбережений, – указывают на уменьшение способности противостоять будущим потрясениям в связи с текущим сокращением ресурсов или ростом задолженности;

например, заимствование денег или расходование сбережений, – указывают на уменьшение способности противостоять будущим потрясениям в связи с текущим сокращением ресурсов или ростом задолженности; кризисные стратегии , например, продажа производственных активов, – непосредственным образом сокращают будущую производительность, в том числе накопление человеческого капитала;

, например, продажа производственных активов, – непосредственным образом сокращают будущую производительность, в том числе накопление человеческого капитала; чрезвычайные стратегии, например, продажа земельного участка или дома, – негативно влияют на будущую производительность, при этом их последствия трудно отменить или они имеют более критический характер.

«Данные отражают общую экономическую незащищенность домохозяйств ВПЛ, поскольку 48% респондентов сообщили, что прибегали по крайней мере к одной из стратегий выживания. Чаще всего упоминавшимися стратегиями были "расходование сбережений" (29%), "сокращение необходимых расходов на медицинское обслуживание" (26%) и "заимствование денег" (18%)», – отмечают эксперты.

По их данным, по меньшей мере одну стрессовую стратегию выживания применили 37% ВПЛ. Чрезвычайные стратегии использовали 4% ВПЛ в течение последних 12 месяцев. Кроме того, многодетные семьи и семьи с лицами с инвалидностью чаще сообщают о применении стратегий выживания.

«Несмотря на уменьшение доли тех, кто прибегал к различным стратегиям выживания с марта 2018 года, ВПЛ продолжают их использовать», – резюмируется в отчете.

Как сообщалось ранее, в третьем квартале 2019 года доходы переселенцев оставались заметно ниже прожиточного минимума и средних доходов остальных украинских семей.

*Методология 15-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы методом личного интервью проводились в 300 населенных пунктах с июля по сентябрь 2019 года. Объем выборки – 2406 домохозяйств переселенцев. Еще 3970 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 725 переселенцев, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1227 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.