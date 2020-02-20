Минздрав рассказал о карантине для эвакуированных из Китая украинцев

У пассажиров и членов экипажа авиарейса из китайского города Ухань не выявлено каких-либо симптомов острых респираторных заболеваний. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения (МОЗ) Украины.

В сообщении отмечается, что представители МОЗ пообщались с медиками, сопровождавшими людей на борту авиарейса из Уханя.

«Во время полета и посадки самолета ни у кого из пассажиров и членов экипажа не было выявлено симптомов острых респираторных заболеваний», – говорится в сообщении.

Сообщается, что все люди, прибывшие из Уханя, будут транспортированы к месту обсервации – медицинскому центру Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

В МОЗ также сообщили, что психоэмоциональное состояние всех пассажиров в норме, но они все еще нуждаются в поддержке и понимании со стороны сограждан.

«Медики в течение всего периода обсервации (14 дней) будут проводить медико-санитарное наблюдение как минимум дважды в день всех, кто находится в изоляции. Дополнительно, люди, которые будут находиться в обсерваторе, будут иметь контакты медицинских работников, чтобы в случае ухудшения их состояния здоровья или появления симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, они были госпитализированы в инфекционный стационар. В таком случае, в инфекционном отделении им будет оказываться медицинская помощь, и проводиться дальнейшая диагностика», – проинформировали в министерстве.

По прибытии к месту обсервации транспорт, которым перевозят эвакуированных и членов команды, пройдет дезинфекционную обработку.