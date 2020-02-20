В прифронтовой Попасной обстрелом НВФ повреждены могилы на кладбище (Фото)

В прифронтовой Попасной (Луганская обл.) в результате обстрела 18 февраля незаконных вооруженных формирований (НВФ) повреждено более 10 могил на городском кладбище. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о циничном факте обстрела населенного пункта с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате обстрела 18 февраля вооруженными формированиями Российской Федерации восточной окраины города Попасная с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм повреждено более 10 могил на городском кладбище», – говорится в сообщении.

Как отмечается, факт обстрела кладбища еще раз подтверждает «пренебрежительное отношение представителей вооруженных сил Российской Федерации с общепринятыми нормами морали». Указанные действия в цивилизованном мире недопустимы.

Фото: Украинская сторона СЦКК

«Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуждает циничный факт обстрела городского кладбища и обращается к представителям СММ ОБСЕ относительно фиксации указанного факта», – резюмируется сообщение.

Напомним, 18 февраля НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.