Перед матчем с «Бенфикой» «Шахтер» прогулялся по городу (Фото)

Сегодня, 20 февраля, в Украину возвращаются еврокубки. ФК «Шахтер» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА примет «Бенфику».
Встреча на ОСК «Металлист» в Харькове начнется в 19:55. Перед игрой «Шахтер» прогулялся по городу.
Сегодня, 20 февраля, в Украину возвращаются еврокубки. ФК «Шахтер» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА примет «Бенфику».
Встреча на ОСК «Металлист» в Харькове начнется в 19:55. Перед игрой «Шахтер» прогулялся по городу.
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Сегодня в Украину возвращаются еврокубки.
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