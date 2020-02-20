Перед матчем с «Бенфикой» «Шахтер» прогулялся по городу (Фото)

Сегодня, 20 февраля, в Украину возвращаются еврокубки. ФК «Шахтер» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА примет «Бенфику».

Встреча на ОСК «Металлист» в Харькове начнется в 19:55. Перед игрой «Шахтер» прогулялся по городу.