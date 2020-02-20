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Работник фискальной службы в Донецкой области застрелился на рабочем месте

20.02.20 16:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 20 февраля, работник Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Донецкой области совершил самоубийство на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, установлено, что 20 февраля стационарный оперативный дежурный ГУ ГФС в Донецкой области, находясь на своем рабочем месте в комнате для оружия Главного управления Государственной налоговой службы в Донецкой области, совершил самоубийство из табельного оружия.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области проводится досудебное расследование по факту совершения самоубийства стационарным оперативным дежурным на своем рабочем месте», – говорится в сообщении.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 с пометкой «самоубийство» УК Украины.

Досудебное расследование продолжается. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. Устанавливаются все обстоятельства и свидетели происшествия.

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