Индустриальный парк в Мариуполе: Инвесторы готовы зайти до конца года

В Мариуполе (Донецкая обл.) депутаты продолжают подготовку к сессии городского совета. Один из проектов – «О предоставлении права на заключение договора коммунальному коммерческому предприятию Мариупольского городского совета «Приазовская инвестиционная компания», который представил директор предприятия, депутат Геннадий Семенихин, сообщает сегодня, 20 февраля, пресс-служба горсовета.

Проектом предусматривается создание на месте бывшего рыбоконсервного комбината индустриального парка «АзовАкваинвест». «Цель проекта – создание экономично-привлекательной инвестиционной локации. Планируется, что здесь будут работать 12 производств, а это значит создание новых рабочих мест и, как результат – увеличение поступлений в местный бюджет», – отметил Семенихин.

Если депутаты поддержат проект, инвесторы готовы зайти в индустриальный парк до конца года. Проект предусматривает подписание пакета договоров с разными кампаниями, в том числе, с первой инвестиционной группой.

За свои деньги инвесторы проведут демонтаж строений, оставшихся от бывшего рыбоконсервного завода, что позволит сэкономить бюджету города свыше 40 миллионов гривен.