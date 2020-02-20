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Генсек ОБСЕ посетит Донбасс

20.02.20 16:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в ближайшее время совершит визит в Украину, в ходе которого, в частности, осуществит поездку на Донбасс. Об этом Гремингер сказал во время 19-й зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ сегодня, 20 февраля, в Вене, сообщает «Укринформ».

«Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама и председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели недавно совершили визиты в Киев, чтобы заверить в нашей твердой приверженности оказанию поддержки процесса через ТКГ и СММ ОБСЕ. Я сам планирую посетить Киев и Донбасс в ближайшем будущем», – сказал Гремингер.

Генсек ОБСЕ призвал совместно работать над тем, чтобы «поддерживать набранный темп» в вопросе мирного урегулирования конфликта в Украине. «Чрезвычайно важно, чтобы мы использовали каждый шанс для достижения мирного урегулирования кризиса в Украине и вокруг нее. Сейчас мы имеем окно возможностей, чтобы обеспечить дополнительный, существенный результат на пути выполнения Минских договоренностей», – подчеркнул он.

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