Сразу после обстрела: Ситуация в Орехово, Новотошковском, Золотом-4 (Фото)

Во всех трех населенных пунктах Луганской области (Орехово, Новотошковском и Золотом-4), вблизи участка фронта, где 18 февраля незаконные вооруженные формирования (НВФ) атаковали и предприняли попытку захватить позиции Вооруженных Сил Украины (ВСУ), ситуация спокойная. Местные жители рассказали, что очень мощные взрывы были слышны вблизи поселков на позициях ВСУ, сами села и их жители не пострадали, сегодня, 20 февраля, пишет «Радио Свобода».

Так, в Орехово лишь пару вызовов получила местная медработница от пожилых людей, переживших мощный стресс от звуков близкого боя и артобстрелов.

А в Новотошковском по дорогам ездит большее количество военного транспорта, чем обычно.

Из 2,5 тысяч жителей, населявших Новотошковское в мирное время, сейчас осталось около 400. Большинство из них – безработные и пожилые люди. Молодежь уехала из поселка.

Сам поселок не пострадал. Но на центральные улицы залетали осколки от снарядов, которые рвались рядом на позициях ВСУ.

Люди на улицах о бое и обстреле говорят неохотно. Хотя к обстрелам привыкли – фронт рядом – фактически за дорогой на окраине поселка. Но об интенсивности боевых действий 18 февраля говорят, что такого не было с 2015 года.

Местные медики Татьяна и Ирина рассказали, что люди начали обращаться на второй день после обстрела. У пожилых людей, переживших стресс, обострились хронические заболевания – сердечные, давление. Одна женщина надорвала спину, когда пряталась в погреб от обстрела, и теперь ходит в медпункт делать уколы.

А глава военно-гражданской администрации Новотошковского Дмитрий Кондратьев во время обстрела ходил по поселку и контролировал ситуацию. О нем местные жители вспоминают очень положительно. Кондратьев подтвердил информацию о том, что жители поселка и дома не пострадали во время артобстрела. «Если бы это было в 2015 году, то от поселка ничего бы не осталось. Но с 2015 года армия вышла за территорию поселка. Поэтому весь удар приняли на себя боевые позиции ВСУ», – сказал он.

Глава ВГА показал бомбоубежище для гражданского населения, обустройством и ремонтом которого он занимается после назначения на должность. Пожаловался на нехватку средств от государства. «Бомбоубежище – это же первоочередное! Это же – безопасность, которую должно было сделать государство для местных жителей еще в 2015 году, с началом активных боевых действий здесь», – добавляет Кондратьев.

В Золотом-4 на въезде в поселок встречает патруль полиции. Вежливо проверяют документы.

В поселке ездит маршрутка «Шахта "Родина" – Лисичанск» и военный бронеавтомобиль. Автосообщение между поселками функционирует в обычном режиме.

По словам полицейских, с утра здесь было тихо.

В поселке расположена шахта «Родина», которая сейчас не работает. Недалеко также шахты «Золотая» и «Карбонид» – фактически единственное место работы для местных жителей. За терриконом шахты – Хутор Вольный, который мощно обстреливали артиллерией НВФ во время атаки на позиции ВСУ.

В самом поселке достаточно людно на улицах. Местные жители рассказывают об обстреле обыденно. Все привыкли за годы вооруженного конфликта. Но отмечают, что действительно после 2014-2015 годов этот был самый мощный.

По улицам Золотого-4 ходят полицейские патрули роты «Святослав». Они подтвердили информацию, что разрушений и пострадавших в результате обстрела нет. Ситуация после обстрела спокойная.

На окраинах Золотого-4, которые расположены ближе к позициям ВСУ, по которым била артиллерия НВФ, слышны взрывы. Местный житель Александр рассказал, что утром НВФ обстреливали украинские позиции по АГС (автоматический станковый гранатомет), а также, видимо, был «приход» с СПГ (станковый противотанковый гранатомет). Направление и вид примененного оружия он за годы жизни в зоне боевых действий определяет на слух.

Фото: Андрей Дубчак / Радио Свобода

Напомним, 18 февраля НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.