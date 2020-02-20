Глава ОБСЕ посетит Москву, чтобы понять, что происходит на Донбассе

Действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама на следующей неделе совершит визит в Москву, во время которого будет обсуждаться конфликт на востоке Украины. Об этом заявил заместитель министра европейских и иностранных дел Албании Этьен Джафай во время 19-й зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ сегодня, 20 февраля, в Вене, сообщает « Укринформ ».

Действующий председатель ОБСЕ, наш премьер-министр в ближайшее время, на следующей неделе, отправится в Москву для того, чтобы начать дискуссию и лучше понять, что происходит. На этой основе мы будем готовить решения и возможные альтернативные процессы», – заявил представитель председательствующей в ОБСЕ Албании по конфликту в Украине.

Он напомнил, что ранее Эди Рама посетил Украину и побывал, в частности, на востоке Украины, где «знакомился с обстановкой, в частности, гуманитарной ситуацией в охваченных конфликтом районах».

Джафай подчеркнул, что СММ ОБСЕ прекрасно работает, но «она требует определенных условий и поддержки ресурсами для того, чтобы в полном объеме выполнять свои задачи».

Заместитель главы МИД Албании также подчеркнул важность обеспечения политической воли и многостороннего подхода к процессу урегулирования конфликта в Донбассе. «Албания будет продолжать придерживаться подхода, основанного на диалоге», – добавил он.