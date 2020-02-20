Военные преступления на Донбассе: Прокуроры расследуют 12 тысяч дел

Под координацией Офиса Генерального прокурора правоохранительные органы Украины продолжают собирать доказательства наличия вооруженного конфликта международного характера и контроля РФ над временно неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов во время встречи с представителями Офиса Прокурора Международного уголовного суда (ОП МКС) в Гааге, сообщает сегодня, 20 февраля, пресс-служба Офиса.

По его словам, процесс сбора доказательной базы, документирование и досудебного расследования пока носит системный, единый и скоординированный характер. Для этого в Офисе Генпрокурора был создан Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, и соответствующие подразделения в областных прокуратурах на Донбассе. Прокуроры на центральном уровне осуществляют процессуальное руководство в около 300 масштабных уголовных производств.

Предметом рассмотрения областных прокуратур являются более 12 тыс. уголовных производств. «За 6 лет вооруженной агрессии мы уже имеем определенный опыт расследования и уголовного преследования за преступления против человечности и военные преступления. Сейчас инициировали внесение изменений в национальное законодательство для имплементации норм международного гуманитарного права (МГП), а также ратификации Римского статута. Также планируем вместе с общественным сектором создать реестр нарушений норм МГП, то есть речь идет об атаках на гражданские объекты, убийствах и пытках военнопленных и гражданских лиц, ведь установлено более 3 500 человек, которые незаконно содержались в плену и подвергались пыткам, пыткам и бесчеловечному обращению», – добавил Гюндуз Мамедов.

Стороны также обсудили конкретные кейсы о преступлениях, совершенных на временно аннексированной территории АР Крым и на временно неподконтрольной украинской власти части территории востока Украины, а также следующие шаги для дальнейшего изучения и анализа ситуации в стране.

С начала вооруженной агрессии Офис Генерального прокурора передал в МКС 13 информационных сообщений о тяжелых нарушений международного гуманитарного права в Крыму и на Донбассе.