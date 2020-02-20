Выстрел в голову: На Луганщине арестовали мужчину, стрелявшего в своего пасынка

В Лисичанске (Луганская обл.) мужчину, который стрелял из ружья в своего пасынка, взяли под стражу. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Лисичанской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту законченного покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 16 февраля 2020 года в Лисичанске во время ссоры 54-летний мужчина выстрелил из обреза охотничьего ружья в своего 21-летнего пасынка. Злоумышленник успел сделать один выстрел в голову парня, после чего у него отобрали оружие. Пострадавшего юношу госпитализировали в больницу со значительными ранениями лица.

Злоумышленник был задержан, ему сообщили о подозрении в совершении указанного преступления. «19 февраля 2020 года Лисичанский городской суд Луганской области удовлетворил ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней», – сказано в сообщении.

Санкция ч. 1 ст. 115 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.