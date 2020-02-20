Банки не должны начислять военным проценты по кредитам, – НБУ

В течение последних пяти месяцев в Национальный банк Украины (НБУ) поступило более 100 обращений военнослужащих, которые жалуются на начисление банками процентов и штрафов по их кредитам в период военной службы. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщила пресс-служба НБУ.

Регулятор отметил, что в начале 2020 года такие обращения участились. Всего военнослужащие пожаловались в НБУ на 17 банков.

«Банки не должны начислять военнослужащим проценты по кредиту, а также штрафы за несвоевременное погашение при прохождении военной службы. Это требования законодательства, а именно – Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (пункт 15 статьи 14)», – говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк отметил, что нормы, освобождающие военнослужащих от начисления процентов, штрафов и пени на время прохождения военной службы, распространяются не только на банки, но и на небанковские финансовые учреждения. Национальный банк пока не является их регулятором, но получает обращения от военнослужащих, в том числе и о нарушениях законодательства небанковскими финучреждениями.

«Национальный банк 14 февраля 2020 года направил банкам дополнительное разъяснение по выполнению ими требований законодательства Украины, а именно – не начисление процентов, штрафов и пени по кредитам для профессиональных военных и контрактников с начала особого периода (с 18 марта 2014 года), а для мобилизованных военных – с даты их мобилизации. По каждому случаю нарушения Управление защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка обращалось непосредственно к банкам с требованием разрешить ситуацию. Примерно в 60% случаев проблема была решена положительно для потребителей – банки списали неправомерно начисленные проценты. Остальные случаи пока решаются», – отмечается в сообщении.

Национальный банк проверит соблюдение прав военнослужащих двумя банками, на которые жаловались чаще всего, при запланированных в текущем году проверка этих банков.