Ложный вызов «скорой» подорожает: Как часто с такими обращениями приходится сталкиваться медикам на Донетчине (Видео)

В Украине хотят ужесточить наказание за ложный вызов «скорой» и полиции. Такой законопроект недавно зарегистрировали в Верховной Раде.

По словам фельдшера экстренной медицинской помощи Сергея Бирюкова из Краматорска, в его работе важна каждая минута. И случается так, что из-за ложных вызовов не успевает вовремя доехать к тем, кому на самом деле нужна помощь. «Приезжаешь – человек говорит: "А мне не нужна". А родственники такие заботливые "человеку нужна", а он говорит: "Я не нуждаюсь". А там, действительно, человек, у которого или сердечный приступ, или что-то случилось, ДТП какое-то, человек в это время там, где бригада, допустим, могла быстро подъехать, то приходится бригаду вызывать из дальнего участка города», – сказал он.

В 2019 году работу диспетчерской службы краматорской «скорой» блокировал телефонный террорист. За месяц он сделал более полутора тысяч безосновательных вызовов. Специалисты вспоминают, что он мог занимать линию от полутора до 6 часов в сутки. «Конечно, это было очень тяжело работать. И нам было психологически тяжело. Потому что мы не могли вовремя принять вызовы, которые дозванивались к нам больные, которые нуждались в экстренной помощи. Они еле дозванивались. В течение 20 минут даже вот были звонки до 50 раз», – рассказала фельдшер оперативно-диспетчерского отдела Наталья Овчаренко.

Довольно часто с ложными вызовами приходится сталкиваться и полиции. Ведь не отреагировать на обращение они не имеют права. Только в прошлом году за ложные звонки к ответственности привлекли 23 нарушителя. Недавно правоохранители снова потратили немало времени на фальшивое сообщение мужа об убийстве жены. «На место происшествия прибыли патрульные полицейские. Они обнаружили там этого нетрезвого заявителя и его нетрезвую, но, к счастью, живую гражданскую жену. Просил забрать его в места лишения свободы. Потому что говорил, что ему там на самом деле лучше, чем с гражданской женой. Но я повторюсь – это драгоценное время, который был затрачен на этот ложный вызов. Может в это самое время где-то кому-то действительно была нужна помощь», – сообщила пресс-секретарь управления Патрульной полиции в Славянске и Краматорске Ксения Яцен.

Сейчас за ложный вызов нарушителю придется заплатить от 51 до 119 грн. В правительстве считают, что такое наказание слишком маленькое. Поэтому в конце января Кабмин решил суммы увеличить. Как сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, инициирован законопроект о повышении штрафов за заведомо ложный вызов полиции, «скорой» или аварийных служб – он составит от 3 400 до 10 200 грн.

Но чтобы такие изменения заработали, нужно, чтобы проект закона поддержали парламентарии.

Источник: ТК «Донбасс»