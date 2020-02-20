Компенсация за аренду жилья: В Украине военным увеличили размер выплат (Инфографика)

В Украине с января этого года военнослужащим увеличили размер денежной компенсации за поднаем жилья, предает «АрмияInform».

В настоящее время денежную компенсацию в армии выплачивают офицерам (в частности, проходящим военную службу по призыву лиц офицерского состава), военным рядового, сержантского состава, которые проходят службу по контракту, а также курсантам военных вузов и учебных подразделений высших учебных заведений, имеющих семьи.

Так, выплата в месяц для проживающих в столице составит 3 800 грн (+400 грн по сравнению с прошлым годом), соответственно в областных центрах – 2 850 грн, в других населенных пунктах – 1 900 грн. При наличии трех и более членов семьи размер компенсации увеличивается в 1,5 раза.

Для получения выплаты не нужно состоять на учете в качестве лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем обеспечения служебными жилыми помещениями.

Также, для получения компенсации, кроме рапорта, военнослужащий подает командиру части следующие документы:

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины военнослужащего и членов его семьи;

копии документов, удостоверяющих регистрацию в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов военнослужащего и членов его семьи;

информацию (извлечение, информационную справку) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и бюро технической инвентаризации о недвижимом имуществе, которое принадлежит военнослужащему и членам его семьи;

копии справок о регистрации места жительства (пребывания), выданные органом регистрации на военнослужащего и каждого члена его семьи, проживающего вместе с ним;

копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (о браке, расторжении брака, о рождении и т. д.), других документов, подтверждающих родственные отношения;

надлежащим образом заверенную копию справки об обеспечении жильем с предыдущего места прохождения военной службы, выданную квартирно-эксплуатационным органом (службой);

справку о составе семьи (форма 7, выдают в воинской части);

выписку из послужного списка о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины;

справку о проверке жилищных условий, которую выдает жилищная комиссия воинской части.

Следует отметить, что денежную компенсацию выплачивают, начиная со дня регистрации поданного в установленном порядке рапорта.