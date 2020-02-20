Эвакуированные из Уханя размещены с соблюдением всех норм безопасности, вплоть до канализации

В Кабмине дали ряд пояснений по ситуации с гражданами Украины, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, где возник очаг эпидемии коронавируса COVID-19, и определены на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области. Кого именно эвакуировали, как будет происходить обсервация и что будет после нее, сообщили в оперативном штабе правительства сегодня, 20 февраля.

Так, эвакуированы 45 украинцев. Среди них семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. «Кроме этого, после 2-недельной обсервации домой в свои страны также вернутся 27 иностранцев», – говорится в сообщении оперативного штаба правительства по вопросам предотвращения заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной эпидемией коронавируса 2019-nCoV.

Для размещенных в обсервации предусмотрен 14-дневный срок усиленного медицинского наблюдения. Люди обеспечены всем необходимым. Как эвакуированные, так и персонал снабжены специальными средствами индивидуальной защиты. У них усиленная охрана и круглосуточное наблюдение врачей. «Все эвакуированные граждане, экипаж и сопровождающие лица размещены в индивидуальных помещениях с должным уровнем комфорта для проживания. Отходы будут утилизированы в особом порядке, они не будут попадать в общую канализацию. Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены», – уточняется в сообщении.

Персонал, ранее работавший в медцентре «Новые Санжары», вывезен с объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации лицами. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей.

Кроме того, в сообщении отмечается, что заведения по всей Украине готовы при необходимости оказывать необходимую помощь. Полтавская и Харьковская области обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, медикаментами. Персонал подготовлен. В заведениях есть соответствующее оборудование и индивидуальные боксы.

В оперативном штабе также дали ответ на вопрос, что будет после обсервации. «Украинцы, которые будут без симптомов заболевания, вернутся домой. Иностранные граждане также вернутся в свои страны после успешного прохождения 14-дневной обсервации», отмечается в сообщении.

Если же у кого-то из людей ухудшится самочувствие, то они могут обратиться к медперсоналу, который на локации 24/7.. Они обеспечены всем необходимым и готовы оказать необходимую помощь. Кроме этого, рядом постоянно дежурит машина экстренной помощи.

При этом, если у кого-то окажется подозрение на коронавирус, то срок пребывания всех других эвакуированных людей продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение на вирус.

Также уточняется, что будет с самолетом, который совершил эвакуацию. « Самолет пройдет обработку санитарно-эпидемиологической службы. На самолете заменят также фильтры системы кондиционирования. После дезинфекции и технических работ самолет будет готов к дальнейшей работе», – пишут в оперативном штабе.И в заключение сообщения даются пояснения по ситуации в Украине, в частности, по тем туристам, которые прилетели в Украину еще при регулярном сообщении с Китаем. «Ни одного случая болезни, вызванной коронавирусом, в стране не зарегистрировано. В понедельник прошло ровно 14 дней с тех пор, как последний прямой регулярный авиарейс из Китая приземлился в Украине. Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на бортах прямых рейсов, завершен. Наши эпидемиологи в течение инкубационного периода связывались с пассажирами. Мы точно можем сказать они здоровы. Оснований для беспокойства нет», – говорится в информации.