RU
Все новости

На Генассамблее ООН обсуждают Крым и Донбасс

20.02.20 19:59

Сегодня, 20 февраля, в Нью-Йорке проходит 74 сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), на которой обсуждаются вопросы Крыма и Донбасса, сообщает «Крым. Реалии».

На повестке дня вопрос – «Ситуация на оккупированных территориях Украины».

О ситуации в Крыму и на Донбассе Генассамблее ООН рассказывает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Дискуссия будет касаться широкого круга вопросов российской агрессии, в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк