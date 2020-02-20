На Генассамблее ООН обсуждают Крым и Донбасс

Сегодня, 20 февраля, в Нью-Йорке проходит 74 сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), на которой обсуждаются вопросы Крыма и Донбасса, сообщает «Крым. Реалии».

На повестке дня вопрос – «Ситуация на оккупированных территориях Украины».

О ситуации в Крыму и на Донбассе Генассамблее ООН рассказывает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Дискуссия будет касаться широкого круга вопросов российской агрессии, в политическом, гуманитарном, экономическом и социальном измерениях