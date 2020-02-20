За каждого город платит более 2 тыс. грн: В Лимане вместо бездомных собак отлавливают домашних (Видео)

В Лимане (Донецкая обл.) вместо бездомных собак отловили домашних. Жители бросились спасать своих домашних любимцев. Как выяснилось, за каждую собаку город платит подрядной организации более 2 тыс. грн.

Так, на днях жители Лимана защищали собак от работников Харьковского центра обращения с животными. Местные чиновники выделили им 200 тыс. грн на отлов бездомных собак. По словам местного жителя Александра, не дал забрать из будки чипированную охранницу теплосети и ее щенка. Потому что уже когда-то так потерял своего пса. «Это не единичный случай. У меня была лично комнатная собака. Где-то года 3 назад они ее поймали тоже. Я ж не знал. Я поехал в зеленстрой, через 2 недели они мне показали фотографию, сказали, что я должен уплатить 740 грн. Но я позвонил на Харьков, сказали – уже бесполезно, вашей собачки больше нет», – рассказал мужчина.

Шестимесячная собака Вольта уже не выбегает за дверь предприятия. Потому что оттуда, по словам энергетиков, их маленькую охранницу похитили коммунальщики на белой газели. «13 числа эту попытались украсть. И Фуньку нашу с ЭЧМ с гаража украли. Без предупреждения, без ничего. Что это за дела такие? И тем более, какие мы бродячие? Просили, умоляли, перед машиной стали – нет, нет и все», – говорит местный житель Максим.

Зоозащитной организации в городе нет. А вернуть собаку люди так и не смогли. Поэтому обратились за помощью к волонтерам в Славянске. «К сожалению, получилось забрать только двух животных. Те животные, люди которые обратились к нам позже, к сожалению, этим животным мы уже не помогли», – сказала зоозащитница Ирина Орловская.

Удалось волонтерам освободить и пса Рекса. Как рассказала владелица животного Татьяна, его забрали почти со двора. Женщина надеется, что больше такого не случится. «Это нервы, это очень. Это член семьи. Сказали, что моя собака обошлась бюджету в 2100 грн. А стерилизация стоит в разы меньше. Пускай даже 2 собаки отстерилизуют на эти – все равно ж будет лучше, чем просто вот так вот ездить отлавливать их и убивать», – говорит Татьяна.

Некоторые горожане такой работой сотрудников Харьковского центра возмущены. «Возле заправки – там целая стая бегает. Никто их не ловит, ничего не делает им абсолютно. Потому что они к рукам не идут. А домашних всех забирают. Что это такое?», – возмущается женщина.

Люди считают, что деньги, выделенные из городского бюджета, тратятся не по назначению. «Нет, чтобы забирать вот тех, которые по мусоркам лазят, возле школы, которых дети боятся, женщины боятся. Тех не трогают – за ними гоняться надо. А те в руки даются – они для галочки забирают и все», – говорит местный житель Александр.

Местные коммунальщики оправдываются, что службу по отлову животных пригласили из-за жалоб жителей. «Собаки эти нападают на людей, жалобы есть. Вам показать – сколько у нас жалоб? Вообще по закону домашнее животное должно сидеть на поводке, выводиться на поводке. Если большая собака – с намордником», – сказала мастер производственного участка Коммунального предприятия «Зеленстрой» Татьяна Полянская.

По договору отлов собак будет продолжаться. Но коммунальщики обещают, что будут предупреждать жителей заранее, когда в следующий раз будет приезжать служба.

Источник: ТК «Донбасс»