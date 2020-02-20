Эвакуация граждан Украины из Уханя: Специалист рассказал, стоит ли паниковать

Сегодня, 20 февраля, в Украину прилетел самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из города Ухань в Китае, который является эпицентром вспышки коронавируса. Власти уверяют, что эвакуированные здоровы, не имеют и не имели симптомов заболевания. Однако, не всех граждан страны это успокоило. Медики госпиталя в Винниках устроили блокаду из шин у медучреждения. В Тернопольской области местные жители начали строить баррикады, чтобы не пустить автобусы с этими людьми, а в Новых Санжарах Полтавской области люди перекрыли дорогу. По мнению генерального директора медлаборатории «Дiла» Алексея Бабича, у людей срабатывает инстинкт самосохранения – безусловный рефлекс, который проявляет себя подобным образом, передает «Слово і Діло».

«Нельзя однозначно утверждать, правильная ли реакция или нет. Конечно, по отношению к больным или потенциально зараженным это неправильно. По отношению к людям, которые живут на этих территориях, куда привезут эвакуированных – реакция естественная», – говорит Бабич.

Он добавил, что люди, которые не очень разбираются в инфекционных вирусных заболеваниях, не понимают цифр, объемов опасности и реагируют естественным для них образом. «Это ни хорошо, ни плохо. Такова данность», – констатировал Бабич.

По его мнению, виной всему раздутая паника, истерия в СМИ. Последнее время медиапространство было наполнено только паническими настроениями, нагнетанием негативных эмоций, а не трезвым информированием о происходящем.

Специалист акцентировал внимание на том, что немногие прислушиваются к комментариям профессионалов, больше запоминают эмоциональные высказывания не совсем специалистов. Он подчеркнул, что не стоит осуждать действия и реакцию граждан, ведь каждый пытается защитить себя и свою семью от потенциально опасного вируса. Однако, поделился эксперт, порой складывалось впечатление, что везут террористов.

Как пояснил Бабич, изоляция эвакуированных людей на время инкубационного периода – абсолютно нормальная мировая практика для государств. Однако то, что происходит в информационном пространстве, – это эмоции, от которых никуда не деться.

«Действительно, порой сталкиваешься с каким-то патологическим страхом к инфекции, которая до Украины не дошла. Даже если дошла, то в каких-то отдельных случаях. По сравнению с другими опасными инфекциями в стране это капля в море. Однако, спокойные рассуждения никто не слышит. Эмоции затмевают разум, так это работает», – разъяснил Бабич.

Он обратил внимание на то, что в Украине на сегодняшний день есть более опасные инфекционные заболевания, например, грипп. «От гриппа умирает не меньшее, а большее количество людей. От гриппа также нет противовирусной терапии. А как быть с дифтерией? Да и корь принесла намного больше беды Украине, чем потенциально сегодня может принести коронавирус», – добавил специалист.

Эксперт подчеркнул, что по многим направлениям государственная информационная политика оставляет желать лучшего. «Сейчас гораздо лучше было стимулировать людей вакцинироваться. Это было бы полезное переключение внимание на более важные для украинцев вопросы», – подытожил Алексей Бабич.