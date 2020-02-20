Более чем 82% пенсионеров в Украине получают пенсию ниже прожиточного минимума

В Украине 82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс. тыс. грн, а это ниже фактического прожиточного минимума. Об этом заявила первый заместитель министра соцполитики Украины Наталья Ненюченко в ходе публичных консультаций с участием представителей центральных органов исполнительной власти и международных партнеров, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

На сегодня мы вышли на тот уровень когда мы имеем возможность публично обсуждать проблемы, которые влияют на уровень материального обеспечения и качество жизни пожилых людей и будущих пенсионеров, отметила заместитель министра. «При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться», – заявила Наталия Ненюченко.

Она подчеркнула что ненадлежащее государственное регулирование инклюзивной среды и доступных услуг не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум, вести полноценную жизнь. «Министерством пока разработан проект Концепции по достижению цели 3.4. "Для пожилых людей созданы условия для активной жизни, они квалифицированный и современный уход и достойное материальное обеспечение. Созданы условия для безопасного добровольного пенсионного накопления" Программы деятельности правительства. Реализация его положений будет способствовать упрощению системы солидарного пенсионного страхования, усилению стимулов к уплате единого социального взноса и вывод "из тени" доходов. Стимулировать к накоплениям на собственную старость и их защиты от злоупотреблений в финансовом секторе. Обеспечит развитие и надлежащее государственное регулирование предоставления социальных услуг лицам пожилого возраста», – резюмировала заместитель министра.

В ходе активной дискуссии сторонами было высказано много мнений и даны предложения которые будут рассмотрены при доработке Концепции.