Неделю без воды: Жители прифронтового Торецка снова страдают из-за аварии (Видео)

Жители прифронтового Торецка (Донецкая обл.) уже неделю страдают из-за прорыва водопровода, который произошел вблизи шахты «Южная». Устранить аварию ремонтники пока не могут из-за риска попасть под обстрел.

Так, местная жительница Лилия уже с неделю греет воду кастрюлями. Газовая колонка не работает, потому что вода, которая появляется только в час ночи, идет маленькой струйкой. Днем из крана вообще ни капли. «Вот сюда набираю. Вот, видите, открыла, открыла. Вот ночью сижу дежурю – воду набираю миски, ведра. Сын больной, надо обмывать его, стирать», – говорит она.

Перебои с поставками воды не только на окраинах города. В центре Торецка, как жалуются жители, давление дают тоже по графику. «Минут 10-20 шестого и до половины девятого утром, и так же вечером. Это у меня вот тут вот, на четвертом этаже», – рассказала местная жительница Тамара.

«Такие деньги платим и за что – неизвестно!» – добавила местная жительница Галина.

Чиновники объясняют, что все из-за прорыва вблизи шахты «Южная». Потери на аварийном участке составляют примерно 300 кубометров в час. Чтобы котельные работали без перебоев, давление воды на отдаленные районы города пришлось снизить. «Тот объем воды, а это всего лишь 10 тысяч кубических метров в сутки, – это половина от нормы, которая должна приходить. Этот объем воды нам позволил давать в усеченном графике воду в основные районы. Была подана заявка на Совместный центр координации контроля прекращения огня», – сообщил заместитель председателя Военно-гражданской администрации Торецка Сергей Винник.

Водопровод не чинили, потому что ремонтникам не гарантировали безопасность. Сейчас с обеих сторон договорились не стрелять. И уже сегодня утром, 20 февраля, работники приступили к работе. Поэтому поставка на город и близлежащие населенные пункты временно приостановлена. После окончания всех работ воду дадут в полном объеме.

Источник: ТК «Донбасс»