Большинство украинцев не хотели бы вернуться в ситуацию в стране до 2014 года, – опрос

Украинцы не хотят, чтобы в стране вернулась ситуация, которая была до 2014 года. Таковы результаты опроса*, проведенного Центром Разумкова и фондом «Демократические инициативы», опубликованные сегодня, 20 февраля.

В целом, 58,8% респондентов ответили отрицательно на вопрос о возврате ситуации до 2014 года. При этом «нет» ответили 38,9% респондентов, «скорее нет» – 19,9%.

Вместе с тем, вернуться в Украину образца до 2014 года высказали желание чуть более четверти опрошенных (27,6%). Из них однозначный ответ «да» дали 15,1% респондентов, «скорее да» – 12,5%.

Респонденты также ответили на вопрос о событиях на Майдане. Если бы события 2013-2014 годов происходили сейчас, Майдан поддержали бы 37,8% опрошенных. Антимайдан поддержали бы 10,2% граждан. Не поддержали бы никого из них еще 39,1% украинцев.

* – Прим. Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» с 13 по 18 декабря 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2 017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.