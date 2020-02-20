«Зеленый» тариф: Чиновники и инвесторы ищут компромисс (Видео)

Найти компромисс для чиновников и инвесторов – так можно решить вопрос «зеленого» тарифа. Об этом министр энергетики Алексей Оржель заявил на заседании профильного парламентского комитета, передает телеканал «Украина».

Спор между чиновниками и инвесторами продолжается с октября прошлого года. Правительство хочет снизить «зеленый» тариф задним числом, а депутаты – сделать этот процесс добровольным. В итоге, станции уже получают деньги за экологические киловатты с задержками и не могут вовремя расплатиться с кредитами. За помощью инвесторы обратились к Европейскому энергетическому сообществу, чтобы иностранные специалисты рассудили ситуацию.

«Украинский "зеленый" энергетический переход. Это логика, которая сейчас отмечается в Европе, мы не можем позволить себе не быть в этом тренде. Важно найти компромисс. В ближайшее время будем советоваться с вами – либо это будет законопроект депутатский, либо законопроект Кабмина», – отметил Оржель.