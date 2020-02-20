Со смертельными случаями: Названы города Донетчины, где сконцентрированы наиболее аварийные места

В Донецкой области наиболее аварийными, со смертельным случаями, являются места, находящиеся на территории городов Константиновка, Мирноград, Торецк, Александровка и Авдеевка. В среднем по каждому городу от 2 до 5 мест, где есть большая концентрация аварийных случаев. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили представители Национальной полиции во время рабочего совещания в Донецкой областной государственной администрации по вопросам безопасности дорожного движения, передает пресс-служба ДонОГА.

Совещание прошло под руководством заместителей председателя ДонОГА Вадима Филашкина и Дениса Клюшникова. В мероприятии участвовали руководители структурных подразделений ОГА, представители балансодержателей автомобильных дорог, Национальной полиции в Донецкой области и управления Укртрансбезопасности в Донецкой области.

«Во время мероприятия обсудили перечень выявленных аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах области и механизм разработки мер для минимизации количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП), снижения уровня аварийности на указанных участках автомобильных дорог области, целесообразность установления, определения типа, функций, стоимости закупки и обслуживания, механизма установления средств фиксации правонарушений в автоматическом режиме, а также техническое состояние автомобильных дорог общего пользования при осуществлении их зимнего эксплуатационного содержания», – говорится в сообщении.

Как сообщил Филашкин, поручено активизировать работу координационных советов при ОГА по безопасности дорожного движения для минимизации совершения ДТП и снижения смертей на дорогах области. «Необходимо рассмотреть вопрос внедрения системы автоматической фиксации нарушений с помощью камер видеонаблюдения на аварийно-опасных участках дорог области, обеспечить приведение в надлежащее эксплуатационное состояние автомобильные дороги, в частности места концентрации ДТП и аварийно-опасные места на соответствующих дорогах. Также необходимо оборудование техническими средствами организации дорожного движения – обустройство освещения на пешеходных переходах, создание островков безопасности, установка светофоров и т. д.», – сказал он.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины планирует позаботиться о снижении на 30% аварийности на украинских дорогах. Для этого в 2020 году финансирование программы безопасности будет увеличено в два раза – до 3,2 млрд грн.