Жертвы домашнего насилия: В Украине на горячую линию поступило более 1200 обращений

В Украине в течение 10 дней на «горячую линию» для жертв домашнего насилия поступило более 1200 обращений. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на Международном форуме UNFPA «Украина на пути к преодолению домашнего и гендерно обусловленного насилия», который начался сегодня, 20 февраля, в Киеве, сообщает пресс-служба ведомства.

«Во взаимодействии с нашими друзьями и партнерами мы последовательно проводим превентивные меры по предотвращению этого явления, а также, делаем все возможное для оказания помощи жертвам насилия, в том числе, необходимых социальных услуг. Сегодняшнее мероприятие подтверждает намерения государственных и неправительственных организаций активизировать совместные усилия ради преодоления этой проблемы в обществе», – отметила глава Министерства.

Министр обозначила основные направления, которые станут предметом обсуждения на форуме. Это вопросы развития скоординированных политик на всех уровнях, защиты пострадавших, предупреждения новых случаев насилия, привлечения обидчиков к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Украине запустили «горячую линию» по предупреждению домашнего насилия – 1547.