НВФ вернули тело 22-летнего защитника Украины, погибшего во время боя на Луганщине

Со стороны временно неподконтрольной Киеву территории вернули тело Максима Хитайлова, который погиб 18 февраля во время наступления пророссийских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Луганщине. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Максиму Хитайлову было 22 года.

«Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания памяти павшего украинского Героя», – говорится в сообщении .

Во время сражения еще трое украинских бойцов были ранены, двое контужены.

Напомним, что 18 февраля НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых.

По словам Хомчака, члены незаконных вооруженных формирований (НФВ) «ЛНР» реально планировали продвинуться вперед на линии разграничения и именно в годовщину Дебальцевской трагедии.