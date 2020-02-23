Декларирование-2020: В налоговой рассказали об особенностях для переселенцев

В Украине с 1 января 2020 года началась кампания декларирования гражданами, в том числе переселенцами, доходов, полученных в течение 2019 года, и продлится до 1 мая текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Донецкой области.

Так, физическое лицо-плательщик налога на доходы физических лиц подает налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах (далее – Декларация) за отчетный налоговый период в установленные Налоговым кодексом Украины (далее – НКУ) сроки в контролирующий орган по своему налоговому адресу. Согласно п. 45.1 ст. 45 НКУ установлено, что налоговым адресом налогоплательщика-физического лица признается место его проживания, по котором он берется на учет как налогоплательщик в контролирующем органе. Налогоплательщик-физическое лицо может иметь одновременно не более одного налогового адреса.

В связи с ситуацией, которая сложилась в Донецкой и Луганской областях и, учитывая распоряжение Кабинета министров Украины от 7 ноября 2014 года №1085-р «Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и перечня населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения» (с изменениями и дополнениями), функциональные обязанности по обслуживанию налогоплательщиков-переселенцев с временно неподконтрольных украинской власти территории, полагаются в пределах компетенции на территориальные органы, находящиеся на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме.

В соответствии с Законом Украины от 20 октября 2014 года № 1706-VII «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» с изменениями факт внутреннего перемещения подтверждается справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица. Такая справка выдается структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения согласно Порядку оформления и выдачи справки о постановке на учет ВПЛ, утвержденного постановлением КМУ от 1 октября 2014 года №509 (с изменениями и дополнениями).

«ВПЛ обязаны информировать контролирующие органы об изменении данных, которые вносятся в учетную карточку, путем подачи заявления о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц-плательщиков налогов по форме № 5ДР. При предъявлении налогоплательщиком справки о постановке на учет ВПЛ к заявлению по форме №5ДР вносится информация относительно адреса регистрации места жительства в соответствии паспортного документа лица и адрес фактического места жительства/пребывания – на основании информации указанной в справке», – говорится в сообщении.

Таким образом, налогоплательщик-ВПЛ, который подал в контролирующий орган по месту фактического проживания/пребывания заявление по форме № 5ДР и предъявил при этом справку о постановке на учет ВПЛ, и декларацию подает в этот контролирующий орган.

Если такие действия не осуществлены, то декларация подается таким плательщиком НДФЛ по адресу (местонахождению) контролирующего органа, который перемещен с временно неподконтрольной украинской власти территории.