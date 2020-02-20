Чиновник убежал от журналистов после вопроса о ремонте трассы Покровск – Константиновка (Видео)

Руководитель автодорог Донецкой области Игорь Макогон убежал от съемочной группы телеканала «Донбасс». Все – из-за вопросов относительно ремонта трассы Покровск – Константиновка.

На днях возмущенные пользователи выложили в соцсети видео, как преодолевают участок трассы между Покровском и Константиновкой. «Расстояние 35 километров . Я уже добираюсь 4 часа!» – комментирует мужчина.

На этой дороге 2 года назад отремонтировали несколько километров пути. Но, как считают автовладельцы, в обновлении нуждается вся дорога. Ведь во время езды по разбитым бетонным плитам может случиться беда. «Полгода ездили в объезд по селам, теперь ездим по тем же дорогам, только новые ямы. Все больше и больше», – говорит водитель Николай.

После такой дороги большинство водителей сразу направляются в автомагазины и СТО, ремонтировать ходовую. «Сначала матюгаюсь, а потом меняю. Ходовая. Разбиваем и все. Подшипники, у кого какая машина», – сказал водитель Сергей.

С вопросом «когда ожидать ремонта?» журналисты пришли к начальнику службы автодорог Донецкой области Игорю Макогону. Однако, когда мужчина увидел камеру, то сначала закрылся в одном из офисов учреждения. А потом, пока сотрудники службы забаррикадировали проход съемочной группе, чиновник убежал. «Игорь Викторович, а почему вы убегаете? Игорь Викторович, не убегайте! Мы вас не будем арестовывать!» – кричали вслед журналисты.

Журналисты спросили у главы Донецкой области Павла Кириленко, почему чиновники от них убегают. «А я у него сам спрошу. Непосредственно завтра», – ответил Кириленко.

По данным системы государственных закупок «Прозорро», на ремонт дороги между Покровском и Константиновкой выделят более полумиллиарда гривен. Однако этих денег хватит только на половину пути. Но в облгосадминистрации обещают найти дополнительные средства. «620 млн на дороги государственного значения и миллиард 40 – это субвенция из бюджета на дороги местного значения», – сообщил глава ДонОГА.

Всего на ремонт дорог Донецкой области в этом году потратят более полутора миллиарда гривен.

Источник: ТК «Донбасс»