Эксперт рассказал, почему опасно совместное патрулирование на Донбассе

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили, что во время совместного патрулирования на Донбассе пограничники будут стоять на границе, Нацгвардия должна контролировать прилегающую территорию, а жители местных громад могли бы принимать участие в совместном патрулировании. Как заверил секретарь СНБО, Украина не будет патрулировать с теми, кто убивал украинцев. Однако, эксперт Международного института демократий Евгений Дикий критически оценил такой план, передает «Слово і Діло».

По его мнению, план совместного патрулирования на Донбассе невозможно воплотить в жизнь. Он убежден, что предложение о совместном патрулировании крайне опасно.

Эксперт пояснил, де-факто это способ легализации «администраций» на неподконтрольных территориях. Другими словами, отметил он если мы на это идем, то Украина готова признать, отсутствие оккупации Российской Федерацией наших территорий. «Это то, чего все шесть лет добивался и больше всего хотел [президент России] Владимир Путин. Сейчас ему хотят сделать такой подарок. Закончится это легализацией оккупации», – высказал мнение Дикий.

Однако, эксперт убежден, что на практике совместное патрулирование невозможно будет осуществить по нескольким причинам. Во-первых, будут протесты внутри страны, а во-вторых, это технически нереально. «Можно себе представить полицейского или военнослужащего, который реально согласится пойти в такие патрули», – считает Евгений Дикий.

На его взгляд, инициатива о совместном патрулировании полностью укладывается в сценарий Кремля. Специалист подчеркнул, что реакция Украины на обострение вблизи Золотого (Луганская обл.) в очередной раз показала, что украинская власть не понимает сущности войны. «В команде президента до сих пор доминирует мнение, что, если, согласно опросам, 64% хотят мира, то нужно дать иллюзию мира любой ценой», – поделился мнением Дикий.

Эксперт также убежден, что патрулирование на Донбассе может происходить только после освобождения территории Вооруженными силами Украины, разоружения или капитуляции незаконных бандформирований, вывода в РФ российских регулярных формирований.

«Только после этого на деоккупированной территории проводят патрулирование украинские военно-гражданские администрации. Это единственный вариант патрулирования, который имеет смысл. Все остальные планы – российский сценарий», – прокомментировал Евгений Дикий.