Против ветра, по колено в снегу: Как «Скифы» из Мариуполя покоряли Говерлу (Видео)

Впервые четверо юных жителей Мариуполя поднялись на вершину самой высокой горы Украины – Говерлы. Более 2 тыс. м преодолели за 6 часов несмотря на метель и мороз.

Так, самая младшая среди всех, 12-летняя альпинистка Варвара Рябинина, рассказывает, что сильно волновалась. Ведь сначала военные запретили подниматься.

«Сказали, что лучше детей не брать, так как очень велик риск. Потом сказали, что мы все-таки пойдем. Согревались чаем теплым, хотелось плакать от восторга. От того, что устала, и что было красиво, очень много фигур из снега, в некоторых местах все было зеленое, а в основном белое», – вспоминает Варвара.

По словам альпиниста Владимира Голуба, который шел рядом, этот поход – хорошая проверка устойчивости и характера. Он отметил, что сам обожает экстрим. Занимался боевыми искусствами, легкой атлетикой. Сейчас уже 2 года занимается альпинизмом. Покорил Говерлу, а в планах – пойти на Эльбрус. «Очень красивые виды, захватывающие виды – это не передать словами, это нужно видеть», – делится Владимир.

Взрослые и четыре ребенка поднимались в течение 6 часов. Как пояснил тренер, руководитель клуба альпинистов «Скифы» Евгений Юрочкин, готовились тщательно. Изучали теорию, основы медицинской помощи, практиковались.

«Жесткие были погодные условия, жесткие даже для взрослых. Но наши дети очень прочные, "скифы" сделаны из металла. Снег был по утоптанной тропе по колено, по пояс, шаг влево, в сторону, можно провалится по грудь. Теперь у нас начинается подготовка к Кавказу, сейчас будем ехать на Хортицу, они уже просятся», – рассказывает Юрочкин.

Тренируются юные скалолазы три раза в неделю. Приобщиться к занятиям предлагают всем желающим.

Источник: ТК «Сигма»