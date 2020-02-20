Потолок сыпется, пол прогибается: В Мариуполе учеников гимназии переведут в соседние школы (Видео)

В Мариуполе ученики гимназии № 27 занимаются в холодных кабинетах с неровными партами. В помещениях осыпается потолок и прогибается пол. Капитального ремонта здесь ждут уже более 7 лет.

Как рассказывает ученик 8-го класса гимназии Юрий Малий, учится он хорошо, ведь учителя хорошо преподают. Однако, классам нужен ремонт. «Хочется, чтобы наши коридоры были более ровными, и чтобы не спотыкаться о деревяшки. Были те же диваны, где можно было бы посидеть, чтобы в некоторых зонах школы не осыпались потолки», – мечтает ученик.

В гимназии на уроках химии учатся по электронным книгам и с интерактивной доской. Однако, современной мебели и практического оборудования не хватает. «Хочу, чтобы наши классы были не такими старыми и мебель была более новой и комфортной. На химии проводить эксперименты или на физике выполнять какие-то технические задания, работы», – делится ученица Даниэлла Зубарева.

Ученики рассказывают, что неудобно и в спортивном зале. «У нас уже старый спортзал, отстает краска от стен, также, уже старый пол. Я считаю, что нам нужно новое оборудование и новый удобный спортзал», – говорит пятиклассница Мария Сараева.

По словам директора гимназии № 27 Марины Ежаковской, она сюда ходила еще школьницей, вернулась учительницей и уже более 15 лет в должности директора. Рассказывает, здание возвели еще в семидесятых годах, с тех пор капитальный ремонт не делали. Однако уже в апреле здесь все изменится.

«Все инженерные сети, пищеблок, крышу, техническое подполье, конечно замена окон, замена дверей. Я надеюсь будут очень современные кабинеты. Кроме ремонта здания проведут облагораживание пришкольной территории: это футбольное поле, теннисная площадка, баскетбольная площадка», – пояснила Марина Ежаковская.

Ремонт продлится до сентября 2021 года. Около тысячи учеников будут учиться в соседних школах. Но там готовы принять всех.

«Решено, что мы чуть раньше пойдем на каникулы, чтобы полноценно принять учеников и учителей 27-й школы с 5 по 11 класс. К счастью, места в помещении хватает всем. Каждый класс будет находиться в отдельном помещении. Они будут иметь свой класс и учителя будут ходить к ним на уроки», – заверила директор СОШ № 64 Наталья Вения.

Ученики гимназии будут ходить за знаниями в центр внешкольной работы, школ № 52, № 64 и № 67.

«Это будет конструктивный капитальный ремонт здания. Эти работы будут проведены в рамках Европейского инвестиционного банка», – рассказала директор департамента образования Татьяна Братчикова.

Стоимость проекту – более 70 млн грн.

Источник: ТК «Сигма»