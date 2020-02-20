Невероятный футбол: «Шахтер» побеждает «Бенфику» (Фото)

«Шахтер» в Харькове на «ОСК Металлист» провел первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики», пишет « Сегодня.ua ».

В первые 20 минут гости больше владели мячом, но гол забил «Шахтер». Марлос открыл счет в результате контратаки, сыграв на добивании после удара Жуниора Мораеса. Но арбитр матча Бобби Мэдден применил VAR и после видеоповтора отменил гол – из-за офсайда. Спустя пять минут Виктор Коваленко в стиле Марлоса пытался пробить с левой ноги, но голкипер гостей потянул удар. Под конец тайма у «Бенфики» был хороший шанс забить: Алан Патрик позволил себя обыграть, Пицци незамедлительно воспользовался и низом ударил в дальний угол. К счастью, он не попал в створ.

«Горняки» отлично начали второй тайм. Мораес продрался сквозь защитников, вышел один на один, но пробил точно в руки вратаря «Бенфики». Еще в одном моменте Исмаили ворвался в штрафную справа и пробил в дальний угол после прекрасного паса партнера.

Гол пришел на 56-й минуте. Марлос обыгрался с Мораесом, форвард скинул на Патрика, Алан ювелирным ударом попал точно в угол ворот. «Бенфика» отыгралась на 66-й минуте. Сперва Тавареш точным ударом забил гол, обыграв почти всю защиту, но VAR отменил гол, и главный судья Бобби Мэдден назначил пенальти: перед самим ударом Тамаша Кривцов сфолил на сопернике. Пицци уверенно реализовал пенальти. Спустя десять минут Коваленко снова вывел донецкий клуб вперед. атака развивалась так: Тайсон обошел защитника и отдал на Мораеса, форвард отыграл на Виктора и тот уже вколотил «круглого» в ворота.

Во второй половине второго тайма могли сравнять счет гости, но Пятов был на высоте. Гримальдо сильнейшим ударом по центру пытался пробить кипера «горняков», но Андрей «затащил».

Концовка встречи прошла на встречных курсах и финальный свисток зафиксировал счет 2:1 в пользу «Шахтера».

Ответный матч – 27 февраля в Лиссабоне.