Вы что дурака из себя строите: В комитете Рады скандалили из-за поставок электроэнергии из России (Видео)

Украина продолжает закупать электроэнергию в России. С начала года было поставлено 186 млн кВт*ч и заплатили за них 238 млн грн. Тем временем украинские энергетики и шахтеры должны сидеть без работы и заработка, передает телеканал «Украина».

В этой связи накануне на заседании энергетического комитета Верховной Рады разразился скандал. Народный депутат Михаил Волынец спросил у министра энергетики Алексея Оржеля – до каких пор будет продолжаться такая ситуация. Министр заверил, что он против закупок в России. Ранее он требовал от НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) прекратить импорт кремлевских киловатт. Но нацрегулятор не прислушался. В спор на заседании вмешался председатель парламентского комитета Андрей Герус.

Волынец: Я к вам лично обращался, к премьеру – давайте остановим российскую электроэнергию.

Оржель: Вы же видели мою позицию».

Волынец: Продолжаются поставки российской электроэнергии».

Герус: Не мы открывали импорт. Мы же только [ввели поставки] по двусторонним договорам – двусторонние договоры мы открыли и закрыли.

Волынец: Но продолжаются поставки электроэнергии – вчера, сегодня.

Герус: Что вы повторяете одну фразу? Мы их не открывали, рынок заранее был открыт.

Волынец: Вы внесли [поправку в закон]. Вы что дурака из себя строите?!