«Здоровое сердце»: Как спасли жизнь 3-летнему Владу (Видео)

В семье Балюк из Харькова сыну Владиславу срочно нужно было устранить порок сердца. Вместо разреза на грудной клетке его можно оперировать по инновационному методу при помощи импланта, даже если пациент в сознании. Но родители получили ответ, что очередь на имплант расписана на несколько лет.

Несмотря на свои 3 года, Влад уже имеет первые успехи в спорте. Мальчик увлекается плаванием. «Ему тяжело, но вообще он достигал результатов в его возрасте. Мы даже один раз участвовали в соревнованиях и он занял первое место», – сказала мать мальчика Катерина Назарова.

Но сейчас ребенок вместе с родителями попал в больницу. Здесь готовились к операции. Родители Катерина и Максим отвлекали себя и сына от дурных мыслей, как могли. «Любит, когда кто-то с ним занимается. Полепить, порисовать, песок кинетический. Любое занятие – он абсолютно за все», – сказала мать Влада.

Для женщины быть рядом с сыном сейчас крайне трудно – она ​​ждет второго ребенка.

Из-за порока сердца пришлось приехать в институт Амосова в Киев. «Сказали: мы поставим вас на бесплатную операцию в очередь. Но эта очередь может быть и два, и три года. Все врачи сказали, чем раньше вы это сделаете, тем будет лучше для ребенка. Ребенок после этого становится абсолютно здоров», – рассказал отец Максим Балюк.

Чтобы Влад выздоровел, нужны немалые средства на имплант. По словам Максима, за помощью они обращались в десятки фондов. «И только Фонд Рината Ахметова ответил сразу. Буквально через 15 минут. Они даже сами перезвонили. Отреагировал на крик души, помощь. Я на работе расплакался. Слезу пустил. Я и сейчас еле слезы сдерживаю. Я же вроде мужчина», – поделился отец Влада.

Это действительно спасение для ребенка и лишение от большого шрама. Ведь медики уже несколько лет оперируют детей инновационным методом. «Хирургически в нашем институте детки практически уже не оперируются», – отметил эндоваскулярный кардиохирург института имени Амосова Игорь Дитковский.

Операция Владислава прошла успешно. Недостаток межпредсердной перегородки был устранен.

Почти 90% таких отверстий медики ежегодно закрывают при помощи имплантов – окклюдеров. И советуют не медлить родителям и также провериться, ведь врожденный порок сердца – это, в основном, генетическое заболевание. «У нас часто такое бывало, что мы оперировали ребенка, а потом папа говорит: "А можно я себе сделаю ЭХО (эхокардиография,– ред.)?" И находили порок», – добавил Дитковский.

Проект «Здоровое сердце» работает с 2017 года. Фонд Рината Ахметова спас жизнь уже 119 детей с диагнозом «порок сердца».

Источник: ТК «Донбасс»