На Луганщине «чиновнице совета министров ЛНР» сообщили о подозрении

На Луганщине сообщили о подозрении «начальнику подразделения министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как отмечается, «чиновнице» «совета министров ЛНР» сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Сейчас он объявлен в розыск.

По данным следствия, в январе 2017 года жительница Луганской области заняла должность «начальника отдела систем телерадиовещания и сети интернет» в так называемом «министерстве связи и массовых коммуникаций» на временно неподконтрольной украинским властям территории.

«Указанное лицо по состоянию на сегодня продолжает организовывать политику в сфере информирования, коммуникации с псевдогосударственными СМИ и формирование через них общественного мнения. В своей деятельности подозреваемая открыто ведет антиукраинскую пропаганду с целью изменения границ территории и государственной границы Украины», – говорится в сообщении.

Северодонецкий городской суд Луганской области удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании подозреваемой с целью привода в суд для избрания меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.