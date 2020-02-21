Средний доход на члена семьи ВПЛ ниже прожиточного минимума, – данные мониторинга

Среднемесячный доход на одного члена домохозяйства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) продолжает оставаться значительно ниже среднего показателя для других украинских домохозяйств. Разница в доходах составляет порядка 48%. Такие данные за третий квартал 2019 года приведены в очередном отчете*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ), передают «Донецкие новости».

Эксперты отмечают, что благосостояние переселенцев в августе-сентябре 2019 года несколько улучшилось по сравнению со вторым кварталом 2019 года – с 3039 грн до 3631 грн среднемесячного дохода на одного члена домохозяйства ВПЛ.

Однако эта сумма значительно ниже прожиточного минимума и средних доходов остальных домохозяйств.

«Данные продолжают отражать общую экономическую незащищенность домохозяйств ВПЛ, поскольку среднемесячный доход на одного члена домохозяйства ВПЛ заметно ниже этого показателя для украинских домохозяйств (3631 грн и 5398 грн, соответственно)», – говорится в отчете.

«Кроме того, уровень среднемесячного дохода ВПЛ остается низким по сравнению с фактическим прожиточным минимумом, рассчитанным Министерством социальной политики Украины (3729 грн). ВПЛ продолжают в значительной мере полагаться на государственную поддержку, которая является вторым наиболее часто упоминаемым источником доходов», – отмечают эксперты.

Меньше половины (41%) опрошенных ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании».

Переселенец (мужчина, 53 года) из Луганска: «Я ничего не получал в течение года после переселения. Я не работал. Затем я официально трудоустроился. Жена заставила меня пойти за этих 400 гривен. Я бы сам не пошел. Хотя я понимаю, что они не лишние. Чем дальше, тем беднее мы становимся».

Переселенец (женщина, 50 лет) из Луганска: «У нас в семье двое работающих, один пенсионер, социальные льготы и собственное хозяйство. Мы держим хозяйство – коз и кур – для себя. Их очень дорого содержать, но мы делаем это, чтобы есть домашнее».

*Методология 15-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы методом личного интервью проводились в 300 населенных пунктах с июля по сентябрь 2019 года. Объем выборки – 2406 домохозяйств переселенцев. Еще 3970 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 725 переселенцев, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1227 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.