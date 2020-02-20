Восемь стран в ООН призвали РФ вывести свои вооруженные силы из Украины

Восемь европейских стран призывают РФ выполнить обязательства согласно Минским соглашениям, вывести свои войска из Украины и остановить политическую, финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе. Об этом заявил генеральный директор отдела политики МИД Эстонии Лембит Уйбо, выступая от имени стран северной Европы и Балтии на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины, передает « УНН »

«Сегодня я имею честь выступать от имени восьми стран северной Европы и Балтии – Дании, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Эстонии», – сказал Уйбо.

Он высказал благодарность за созыв дискуссии. «Страны северной Европы и Балтии подтверждают свою решительную поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая территориальные воды. Мы осуждаем незаконную аннексию АР Крым и города Севастополь Россией и привержены выполнению политики непризнания ЕС, включая ограничительные меры. Настоятельно призываем Российскую Федерацию соблюдать территориальную целостность и суверенитет Украины», – заявил дипломат.

Он подчеркнул: соблюдение территориальной целостности и запрет на применение силу – это принципы международного права, которые Россия явно нарушает. «Инициатива России в прошлом году, связанная с выдачей в упрощенном порядке своих паспортов жителям Донбасса, явно идет вразрез с духом и буквой Минских соглашений и перспективами урегулирования конфликта. Мы призываем РФ выполнить свою приверженность по смыслу Минских соглашений, вывести свои вооруженные силы из Украины и остановить политическую, финансовую и военную поддержку вооруженным Донецку и Луганску», – подчеркнул дипломат.